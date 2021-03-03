МВД опровергло информацию о съеденных капитаном ДПС наркотиках в Екатеринбурге

МВД опровергло информацию о съеденных капитаном ДПС наркотиках в Екатеринбурге

Сегодня, 08:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В МВД опровергли информацию, что при задержании инспектор съел дозу наркотиков при виде оперативников. Капитана ГИБДД подозревают в хранении запрещенных веществ.

2 марта на улице Щорса в столице Урала проводилась операция по задержанию командира второго взвода восьмой роты полка ДПС. Капитан ГИБДД находился в этот момент на дежурстве. Его вытащили из автомобиля и повалили на снег.

Он подозревается в хранении наркотических средств. На месте происшествия был обнаружен сверток с мефедроном. Его уволят из органов внутренних дел и привлекут к уголовной ответственности, передает E1 слова главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Напомним, 2 марта уже сообщалось о задержании 40-летнего инспектора в Екатеринбурге. Инсайдер рассказал, что полицейский съел дозу наркотиков, увидев оперативников.

Сюжеты:
Екатеринбург
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