МВД опровергло информацию о съеденных капитаном ДПС наркотиках в Екатеринбурге

2 марта на улице Щорса в столице Урала проводилась операция по задержанию командира второго взвода восьмой роты полка ДПС. Капитан ГИБДД находился в этот момент на дежурстве. Его вытащили из автомобиля и повалили на снег.
Он подозревается в хранении наркотических средств. На месте происшествия был обнаружен сверток с мефедроном. Его уволят из органов внутренних дел и привлекут к уголовной ответственности, передает E1 слова главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Напомним, 2 марта уже сообщалось о задержании 40-летнего инспектора в Екатеринбурге. Инсайдер рассказал, что полицейский съел дозу наркотиков, увидев оперативников.