На Урале рецидивист попался полиции и не успел съесть 14 пакетиков с наркотиками

Напомним, 16 февраля сообщалось о жителе Перми, который разместил в карманах 365 пакетиков наркотических средств и был пойман полицией. Он объяснил, что приехал в Свердловскую область делать «закладки». Еще 530 грамм вещества были обнаружены дома у мужчины. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.