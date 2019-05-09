Парад Победы в честь 74-й годовщины состоялся в Нижнем Тагиле
В 10 часов утра 9 мая 2019 года в Нижнем Тагиле прошёл торжественный Парад Победы.
Перед тагильчанами с приветственным словом выступил глава города Владислав Пинаев, свои речи произнесли и другие официальные лица. Затем прозвучал российский гимн, и отряды приступили к построению и шествию после командного «Шагом марш!».
В сопровождении военных ретроавтомобилей, в которых сидели ветераны, по главной улице города под торжественную музыку началось военное шествие. В нём приняли участие отряды пограничников, десантников, полиции, Росгвардии, школьные, студенческие отряды.
Замглавы по соцполитике Валерий Суров прошёл в составе отряда пограничников.
Затем на проспект Ленина выдвинулся танк Т-34, произведённый в годы войны на Уралвагонзаводе, за ним последовали современные модели боевой машины, бронетранспортёры, военные грузовики, камАЗы и другая техника.
За происходящим наблюдали тысячи тагильчан, выстроившихся вдоль центральной улицы Нижнего Тагила. Своё шествие продолжит «Бессмертный полк», а затем очередь торжественной демонстрации.