Парад Победы в честь 74-й годовщины состоялся в Нижнем Тагиле

Перед тагильчанами с приветственным словом выступил глава города Владислав Пинаев, свои речи произнесли и другие официальные лица. Затем прозвучал российский гимн, и отряды приступили к построению и шествию после командного «Шагом марш!».

В сопровождении военных ретроавтомобилей, в которых сидели ветераны, по главной улице города под торжественную музыку началось военное шествие. В нём приняли участие отряды пограничников, десантников, полиции, Росгвардии, школьные, студенческие отряды.

Замглавы по соцполитике Валерий Суров прошёл в составе отряда пограничников.

Затем на проспект Ленина выдвинулся танк Т-34, произведённый в годы войны на Уралвагонзаводе, за ним последовали современные модели боевой машины, бронетранспортёры, военные грузовики, камАЗы и другая техника.