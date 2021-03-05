3,5 года тюрьмы получила финдиректор СУ-1 за махинации в ЖК «Тимирязевский» в Тагиле

Дзержинский районный Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении финансового директора ООО «СУ-1», которое являлось застройщиком ЖК «Тимирязевский». Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Было установлено, что директор ООО «СУ-1» и финансовый директор организации похитили более 31,9 миллиона рублей у 31 дольщика под предлогом строительства жилого комплекса. Затем деньги были перечислены на расчетный счет подконтрольной организации, учредителем которого была финансовый директор предприятия. Чтобы создать видимость работ, был разработан котлован и обустроена бетонная подготовка, на это потратили около 647 тысяч рублей.
Финансовый директор получила 3,6 года колонии общего режима. Директор был отправлен на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в связи с ухудшением состояния здоровья. По ее заключению он признан невменяемым. Ему назначены принудительные меры медицинского характера. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Нижнем Тагиле объявлен тендер на изготовление рабочей документации на строительно-монтажные работы долгостроя в ЖК «Тимирязевский». Начальная цена контракта составляет 95,7 миллиона рублей. Этот дом должен был принять жильцов в 2017 году.