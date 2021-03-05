3,5 года тюрьмы получила финдиректор СУ-1 за махинации в ЖК «Тимирязевский» в Тагиле

Было установлено, что директор ООО «СУ-1» и финансовый директор организации похитили более 31,9 миллиона рублей у 31 дольщика под предлогом строительства жилого комплекса. Затем деньги были перечислены на расчетный счет подконтрольной организации, учредителем которого была финансовый директор предприятия. Чтобы создать видимость работ, был разработан котлован и обустроена бетонная подготовка, на это потратили около 647 тысяч рублей.