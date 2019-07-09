На Урале представили проект природно-исторического парка «Палкино»
Сегодня, 12:49ОбществоФото: pixabay.com
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На «Иннопроме» презентована концепция нового природно-исторического парка «Палкино», который планируют построить на Урале. Сообщается, что объект может составить конкуренцию «Оленьим ручьям», пишет «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно проекту, в парке разместят интерактивные музеи, музей фотографа Прокудина-Горского, деревню мастеров, оборудуют велодорожки, организуют ТРИГО-пункты для спортивного ориентирования и многое другое. Цели проекта: патриотическое воспитание молодежи, сохранение памятников истории, организация комплексного туристического обслуживания, развитие интереса к здоровому образу жизни.
Парк «Палкино» планируют разместить рядом с одноименным поселком на территории Железнодорожного района Екатеринбурга.
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