На Урале представили проект природно-исторического парка «Палкино»

Согласно проекту, в парке разместят интерактивные музеи, музей фотографа Прокудина-Горского, деревню мастеров, оборудуют велодорожки, организуют ТРИГО-пункты для спортивного ориентирования и многое другое. Цели проекта: патриотическое воспитание молодежи, сохранение памятников истории, организация комплексного туристического обслуживания, развитие интереса к здоровому образу жизни.