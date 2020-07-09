Куйвашев рассказал о числе открывшихся после снятия ограничений магазинов и кафе
Сегодня, 18:38ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о количестве магазинов и кафе, которые открылись в Екатеринбурге. Статистику глава региона опубликовал у себя на странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам Куйвашева, с начала июня вновь начали работу 590 непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров. Затем были открыты еще 40 магазинов площадью до 800 квадратных метров. В столице Урала сейчас работает пять тысяч магазинов с продовольственными и непродовольственными товарами.
Кроме того, открылись 109 и 198 веранд у кафе и ресторанов. Все они прошли анкетирование как готовые к работе.
Напомним, сегодня в Свердловской области выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее Куйвашев продлил режим ограничений до 13 июля.
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