Куйвашев рассказал о числе открывшихся после снятия ограничений магазинов и кафе

По словам Куйвашева, с начала июня вновь начали работу 590 непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров. Затем были открыты еще 40 магазинов площадью до 800 квадратных метров. В столице Урала сейчас работает пять тысяч магазинов с продовольственными и непродовольственными товарами.