Куйвашев объяснил, кто несет ответственность за работу бутиков в ТЦ во время пандемии

Он отметил, что в торговых центрах региона разрешено работать тем магазинам, в основной вид деятельности которых входит продажа даже одной из утвержденных групп товаров. При этом, продавать можно не только товары из списка, но и остальные.

Что касается ответственности за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, то в данном случае ответственность, согласно указу, возложена на торговые центры. Другими словами, если имеются основания для работы магазина, то его открытие должно быть согласовано с руководством торгового центра. Кроме того, все условия безопасности должны соблюдаться.