На получение звания почётного гражданина Екатеринбурга выдвинули врача-эпидемиолога

Ранее для присвоения звания рассматривались две кандидатуры — председатель Совета директоров АО «РМК» Игорь Алтушкин и гендиректор ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николай Клейн. Однако они сочли неуместным претендовать на это звание в период пандемии и предложили выбрать кандидатуру из медицинского сообщества.