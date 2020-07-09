На получение звания почётного гражданина Екатеринбурга выдвинули врача-эпидемиолога
В Екатеринбурге впервые на звание «Почётный гражданин» претендуют сразу три кандидата, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее для присвоения звания рассматривались две кандидатуры — председатель Совета директоров АО «РМК» Игорь Алтушкин и гендиректор ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Николай Клейн. Однако они сочли неуместным претендовать на это звание в период пандемии и предложили выбрать кандидатуру из медицинского сообщества.
В качестве кандидата выдвинули заместителя главврача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» главного внештатного врача-эпидемиолога Управления здравоохранения Александра Харитонова.
В итоге члены комиссии по присвоению звания приняли решение представить в гордуму все три кандидатуры.
В Нижнем Тагиле звание почетных граждан города получили исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин и гендиректор ХЗ «Планта» Николай Князев.