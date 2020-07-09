В Минздраве рассказали о добровольной вакцинации от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что прививиться от коронавируса нового типа можно будет только после личного согласия гражданина, сообщают «Новые известия».
Глава ведомства заявил, что в данной момент наблюдается значительный рост желающих вакцинироваться, поскольку люди осознают значимость прививки от коронавирусной инфекции. Однако министр здравоохранения отмечает, что вакцинация будет сугубо добровольной, только с письменного согласия гражданина.
Михаил Мурашко также отметил, что наиболее стойкий иммунитет к COVID-19 наблюдается у тех пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой стадии. Что касается граждан, у которых болезнь протекала бессимптомно, то по мнению чиновника, иммунитет значительно слабее.
Напомним, ранее министр здравоохранения сообщал о том, что формирование у граждан сильной иммунной системы является важнейшим условием возвращения государства к обыденной жизни после пандемии коронавируса, однако случится это, по мнению Михаила Мурашко, не ранее февраля будущего года, лишь после массовой вакцинации жителей России.
Также отметим, что за минувшие сутки в Нижнем Тагиле были зарегистрированы еще четыре новых случая заболеваемости коронавирусом, а в целом по Свердловской области инфицировались 263 человека.