В Минздраве рассказали о добровольной вакцинации от коронавируса

Глава ведомства заявил, что в данной момент наблюдается значительный рост желающих вакцинироваться, поскольку люди осознают значимость прививки от коронавирусной инфекции. Однако министр здравоохранения отмечает, что вакцинация будет сугубо добровольной, только с письменного согласия гражданина.

Михаил Мурашко также отметил, что наиболее стойкий иммунитет к COVID-19 наблюдается у тех пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой стадии. Что касается граждан, у которых болезнь протекала бессимптомно, то по мнению чиновника, иммунитет значительно слабее.

Напомним, ранее министр здравоохранения сообщал о том, что формирование у граждан сильной иммунной системы является важнейшим условием возвращения государства к обыденной жизни после пандемии коронавируса, однако случится это, по мнению Михаила Мурашко, не ранее февраля будущего года, лишь после массовой вакцинации жителей России.