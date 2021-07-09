Юрист из Нижнего Тагила судится с военной прокуратурой Москвы из-за средств защиты

Юрист из Екатеринбурга Андрей Щукин сообщил в военную прокуратуру о министре обороны РФ Сергее Шойгу, так как во время пандемии коронавируса он пришел в военкомат Москвы без средств индивидуальной защиты, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу «АГС в Екатеринбурге».