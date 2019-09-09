Суд обязал жителя Тавды выплатить государству 9 миллионов рублей за незаконную сделку
Сегодня, 20:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тавдинский суд обязал местного жителя выплатить 9 миллионов рублей за фиктивный договор купли-продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина заключил договор с ООО «Мерида», по которому был обязан выплатить компании за товар 9 млн рублей. Однако в платежном документе был указан несуществующий номер договора. Компания перечислила деньги мужчине, чтобы вывести средства транзитом. После получения денег мужчина должен был вернуть их компании, чего он не сделал.
Суд признал сделку недействительной и обязал мужчину выплатить в пользу государства 9 млн рублей. Обе стороны обратились в областной суд для того, чтобы оспорить предыдущее решение, однако решение было оставлено без изменений.
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