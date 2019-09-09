Суд обязал жителя Тавды выплатить государству 9 миллионов рублей за незаконную сделку

Мужчина заключил договор с ООО «Мерида», по которому был обязан выплатить компании за товар 9 млн рублей. Однако в платежном документе был указан несуществующий номер договора. Компания перечислила деньги мужчине, чтобы вывести средства транзитом. После получения денег мужчина должен был вернуть их компании, чего он не сделал.