Трое свердловчан победили в конкурсе «Лидеры России»

Сразу три свердловчанина завоевали победу на конкурсе управленцев «Лидеры России», сообщает E1.ru.

Для финалистов предусмотрен грант на обучение — один миллион рублей. На конкурс было принято более 230 тысяч заявок, из них только 300 участников вышли в суперфинал. Финалисты рассказывали о своих лидерских качествах, проходили обучение и семинары в ведущих вузах и компаниях России. В этом году, после обращения самих медиков и ученых, новинками на конкурсе стали три специализации — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» и «Наука». Победителями были объявлены 106 конкурсантов. Среди них сразу три человека из Свердловской области. Это помощник полпреда Евгений Гурарий, первый заместитель директора ЗАО «СКБ» Виктор Калинин и генеральный директор «Мастер групп» Сергей Шевченко. В последний день конкурса перед финалистами выступил Владимир Путин. По его словам, обновлять кадровые составы на предприятиях нужно по талантам и способностям, а карьерный рост давать тем, кто готов пахать на благо граждан. Напомним, что в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» прошла региональный директор холдинга 1MediaInvest и основатель TagilCity.ru Ирина Гольмгрейн.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter