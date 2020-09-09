Трое свердловчан победили в конкурсе «Лидеры России»

Трое свердловчан победили в конкурсе «Лидеры России»

Сегодня, 15:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сразу три свердловчанина завоевали победу на конкурсе управленцев «Лидеры России», сообщает E1.ru.

Для финалистов предусмотрен грант на обучение — один миллион рублей.

На конкурс было принято более 230 тысяч заявок, из них только 300 участников вышли в суперфинал.

Финалисты рассказывали о своих лидерских качествах, проходили обучение и семинары в ведущих вузах и компаниях России.

В этом году, после обращения самих медиков и ученых, новинками на конкурсе стали три специализации — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» и «Наука».

Победителями были объявлены 106 конкурсантов.

Среди них сразу три человека из Свердловской области. Это помощник полпреда Евгений Гурарий, первый заместитель директора ЗАО «СКБ» Виктор Калинин и генеральный директор «Мастер групп» Сергей Шевченко.

В последний день конкурса перед финалистами выступил Владимир Путин. По его словам, обновлять кадровые составы на предприятиях нужно по талантам и способностям, а карьерный рост давать тем, кто готов пахать на благо граждан.

Напомним, что в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» прошла региональный директор холдинга 1MediaInvest и основатель TagilCity.ru Ирина Гольмгрейн.

Related news:
Свердловская областьВладимир Путинконкурслидеры россии
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы