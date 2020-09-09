Трое свердловчан победили в конкурсе «Лидеры России»

Для финалистов предусмотрен грант на обучение — один миллион рублей.
На конкурс было принято более 230 тысяч заявок, из них только 300 участников вышли в суперфинал.
Финалисты рассказывали о своих лидерских качествах, проходили обучение и семинары в ведущих вузах и компаниях России.
В этом году, после обращения самих медиков и ученых, новинками на конкурсе стали три специализации — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» и «Наука».
Победителями были объявлены 106 конкурсантов.
Среди них сразу три человека из Свердловской области. Это помощник полпреда Евгений Гурарий, первый заместитель директора ЗАО «СКБ» Виктор Калинин и генеральный директор «Мастер групп» Сергей Шевченко.
В последний день конкурса перед финалистами выступил Владимир Путин. По его словам, обновлять кадровые составы на предприятиях нужно по талантам и способностям, а карьерный рост давать тем, кто готов пахать на благо граждан.
Напомним, что в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» прошла региональный директор холдинга 1MediaInvest и основатель TagilCity.ru Ирина Гольмгрейн.