113 тысяч свердловчан лишены права покидать страну из-за долгов

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113 тысяч постановлений о временном ограничении выезда за границу выдано должникам в Свердловской области за 2018 год. Общий долг свердловчан составил 100 млрд рублей.
Среди тех, кому ограничили выезд, оказались неплательщики алиментов — 15 тысяч человек, должники по оплате коммунальных услуг — 10 тысяч человек и те, кто не оплатили уголовные штрафы.
Однако большинство, 35 тысяч человек, задолжали по кредитам. Общая сумма их долга составила 22 млрд рублей.
Кроме того, не смогут выехать за границу более двух тысяч граждан и юридических лиц, имеющих долги по налогам. Общая сумма их задолженности в бюджет составила 300 млн рублей, сообщает ЕАН.
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