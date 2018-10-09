113 тысяч свердловчан лишены права покидать страну из-за долгов

Среди тех, кому ограничили выезд, оказались неплательщики алиментов — 15 тысяч человек, должники по оплате коммунальных услуг — 10 тысяч человек и те, кто не оплатили уголовные штрафы.

Однако большинство, 35 тысяч человек, задолжали по кредитам. Общая сумма их долга составила 22 млрд рублей.