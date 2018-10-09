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113 тысяч свердловчан лишены права покидать страну из-за долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Zapret na vyezd za granitsu

113 тысяч свердловчан лишены права покидать страну из-за долгов

Сегодня, 15:40Общество
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