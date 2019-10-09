На матч «Уралочки» в Нижнем Тагиле для болельщиков организуют бесплатные автобусы
Сегодня, 11:22ОбществоФото: pixabay
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На матч женской Суперлиги по волейболу будет организовано движение бесплатных автобусов, сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Матч состоится 13 октября в «Металлург-форуме». Команда «Уралочка-НТМК» сыграет с команды из Белоруссии «Минчанка». Вход на соревнование свободный, начало в 17:00.
Для болельщиков будут организованы бесплатные автобусы, которые после окончания игры поедут по обратному маршруту.
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