На Ледовой арене Екатеринбурга может пройти финал ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин
Екатеринбург подал заявку на проведение финальных игр мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году, сообщает «МАТЧ-ТВ».
Факт подачи заявки подтвердили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Вместимость многофункциональной ледовой арены составляет 15 тысяч зрительских мест.
В пресс-службе пояснили, что Екатеринбург имеет успешный опыт проведения и наследие чемпионата мира по футболу, а инфраструктура уральской столицы отвечает требованиям Международной федерации волейбола (FIVВ) для проведения группового этапа чемпионата мира.
На проведение матчей группового этапа Дворец игровых видов спорта отвечает в полном объеме всем требованиям FIVВ, цитирует представителей министерства «МАТЧ-ТВ».
Предполагается, что заполняемость трибун Дворца игровых видов спорта на матчах чемпионата мира будет полной.
Напомним, Екатеринбург вошел в список российских городов, в которых пройдут матчи мужского чемпионата мира. Об этом стало известно в май 2019 года.