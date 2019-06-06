На Ледовой арене Екатеринбурга может пройти финал ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин

Факт подачи заявки подтвердили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Вместимость многофункциональной ледовой арены составляет 15 тысяч зрительских мест.

В пресс-службе пояснили, что Екатеринбург имеет успешный опыт проведения и наследие чемпионата мира по футболу, а инфраструктура уральской столицы отвечает требованиям Международной федерации волейбола (FIVВ) для проведения группового этапа чемпионата мира.

На проведение матчей группового этапа Дворец игровых видов спорта отвечает в полном объеме всем требованиям FIVВ, цитирует представителей министерства «МАТЧ-ТВ».

Предполагается, что заполняемость трибун Дворца игровых видов спорта на матчах чемпионата мира будет полной.