Свидетель смертельного ДТП на Малышева рассказал о «трезвом» состоянии обвиняемого

Глеба Березкина, молодого человек, находившегося на пассажирском сидении в автомобиле KIA Rio, на заседание доставили в принудительном порядке. По его словам, ключи от автомобиля Васильев получил лично из рук владельца — Никиты Фомина. Во время вечеринки компания употребляла алкогольные напитки разной степени крепости, однако, как утверждает Березкин, друг чувствовал усталость после работы и был трезв.