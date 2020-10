Свидетель смертельного ДТП на Малышева рассказал о «трезвом» состоянии обвиняемого

На очередном заседании Ленинского районного суда по делу о ДТП на Малышева в Екатеринбурге друг подсудимого Владимира Васильева заявил, что на момент происшествия тот был трезв, сообщает 66.RU.

Глеба Березкина, молодого человек, находившегося на пассажирском сидении в автомобиле KIA Rio, на заседание доставили в принудительном порядке. По его словам, ключи от автомобиля Васильев получил лично из рук владельца — Никиты Фомина. Во время вечеринки компания употребляла алкогольные напитки разной степени крепости, однако, как утверждает Березкин, друг чувствовал усталость после работы и был трезв. В процессе езды он понимал, что скорость автомобиля выше положенной, однако недовольств водителю не высказывал. Также Березкин рассказал, что после случившегося друг принес перед ним свои извинения, поэтому и претензий к нему нет. Напомним, смертельное ДТП произошло в августе 2019 года. Владимира Васильева задержали сразу после аварии. У следствия возникли сомнения по поводу сданного обвиняемым биоматериала на предмет наличия в нем алкоголя после аварии. После проведения дополнительных экспертиз выяснилось, что биоматериал принадлежал отцу обвиняемого Андрею Васильеву, являющемуся военнослужащим войск нацгвардии.

