Друг обвиняемого в ДТП на Малышева рассказал об угоне Kia и употреблении коньяка

Владелец угнанной Kia Rio Никита Фомин рассказал во время допроса, что Владимир Васильев и его лучший друг Глеб Березкин были изрядно пьяны в ночь на 4 августа. По его словам, молодые люди забрали из кармана его куртки ключи от машины. Они сказали, что пойдут за сигаретами, а затем позвонили и сказали, что разбились. Утром мать Васильева позвонила Фомину и попросила сказать, что он сам отдал им ключи.
Я бы никогда не дал Васильеву ключи в таком состоянии. Он мешал все подряд: вино, коньяк, ликер, рассказал Никита Фомин.
Также молодой человек отметил, что в тот вечер все, находившиеся в квартире, выпивали.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в августе прошлого года. Владимира Васильева задержали сразу после аварии. У следствия возникли сомнения по поводу сданного обвиняемым биоматериала на предмет наличия в нем алкоголя после аварии. После проведения дополнительных экспертиз выяснилось, что биоматериал принадлежал отцу обвиняемого Андрею Васильеву, являющемуся военнослужащим войск нацгвардии. На предыдущем заседании Васильев-младший заявлял о своей невиновности.