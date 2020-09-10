Друг обвиняемого в ДТП на Малышева рассказал об угоне Kia и употреблении коньяка

Владелец угнанной Kia Rio Никита Фомин рассказал во время допроса, что Владимир Васильев и его лучший друг Глеб Березкин были изрядно пьяны в ночь на 4 августа. По его словам, молодые люди забрали из кармана его куртки ключи от машины. Они сказали, что пойдут за сигаретами, а затем позвонили и сказали, что разбились. Утром мать Васильева позвонила Фомину и попросила сказать, что он сам отдал им ключи.