«На моей практике такого не было». Врачи рассказали о здоровье жившей в шкафу девочки

По словам врача медицины катастроф, девочка из Карпинска находится в стабильном состоянии, пишет E1.

Перелет на вертолете девочка пережила хорошо. Ее транспортировали в специальном инкубаторе, рассказал представитель медицинской бригады. По словам врача-реаниматолога Алины Панишевой, малышка находится в тяжелом состоянии. У нее дистрофия третьей степени, ее вес чуть более трех килограммов. На текущий момент планируются мероприятия по осмотру. Известно, что принято решении о кормлении через вену. На моей практике такого еще не было. Ребенок в сознании, на действия врачей реагирует, руками и ногами шевелит, говорит Панишева. Обследования продлятся около одного часа, после чего врачи выберут необходимые способы лечения. Напомним, шестимесячную девочку обнаружили гости в сумке в шкафу у знакомой. Ее подкармливал старший брат. В срочном порядке её доставили в Екатеринбург на вертолете. Против женщины, державшей ребенка в шкафу, возбудили два уголовных дела. Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки

