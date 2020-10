С 9 по 11 октября в Нижнем Тагиле будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-контроль», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Данное мероприятие нацелено на выявление грубых нарушений ПДД: управления транспортным средством водителями, не имеющими водительского удостоверения, и управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе проверки будет осуществляться остановка автомобилей в различных районах города. Напомним, с 4 по 7 сентября сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила поймали 104 пешехода и 65 водителей, которые нарушили правила дорожного движения

