В Нижнем Тагиле за четыре дня сотрудники ГИБДД выявили почти 170 нарушений ПДД

В рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» совместно с полицией были проведены шесть рейдовых мероприятий, направленных на пресечение нарушений, связанных с не предоставлением водителями транспорта преимущества пешеходам, а также нарушений со стороны пешеходов.