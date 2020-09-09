В Нижнем Тагиле за четыре дня сотрудники ГИБДД выявили почти 170 нарушений ПДД

В рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» совместно с полицией были проведены шесть рейдовых мероприятий, направленных на пресечение нарушений, связанных с не предоставлением водителями транспорта преимущества пешеходам, а также нарушений со стороны пешеходов.
За время проведения мероприятия правила были нарушены 104 пешеходами, а также 65 водителями. Последние привлечены к ответственности.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ходе рейда 29 августа сотрудниками ГИБДД было выявлено пять водителей, не имеющих прав, а также два водителя-рецидивиста, которые повторно попались в состоянии алкогольного опьянения.