С 21 по 23 августа на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в результате которого выявлено 451 нарушение ПДД, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Отмечается, что на двоих водителей составлены протоколы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, встречной разъезде, а равно движении по обочинам или пересечение транспортной или пешей колонны, либо занятие в ней места. Еще два водителя получили штрафы за движение по велосипедным или пешеходный тротуарам, 53 водителя за выезд на встречную полосу. Кроме того, 15 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения или передали управление нетрезвом лицу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter