В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу пострадали два человека

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу сегодня утром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека, сообщает ИА «Все Новости».

В 07.45 утра 45-летний водитель Renault Logan двигался по Свердловскому шоссе со стороны Николо-Павловского к Нижнему Тагилу. На перекрестке с улицей Гагарина мужчина начал поворачивать налево. В это время ему на встречу ехала 33-летняя женщина на Lada Priora. Мужчина во время маневра не уступил дорогу и автомобили столкнулись. В результате водитель «Лады» была госпитализирована в городскую больницу № 2 с травмой шеи и ушибом колена. Ее 37-летняя пассажирка получила перелом грудины. Водитель иномарки при этом не пострадал. Напомним, под Первоуральском Volkswagen сбил лося. В результате мужчина-водитель, а также животное — погибли.

