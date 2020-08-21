В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклистом на Вые

В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклистом на Вые

Сегодня, 11:30ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Авария произошла 12 апреля в 22.45 около дома на улице Фрунзе, 19 в районе перекрестка с улицей Черемшанская.

Водитель автомобиля Nissan Primera допустил столкновение с мотоциклом Yamaha TW200, следовавшего по улице Фрунзе. В результате ДТП водителю мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в ведомстве.

Если вы стали очевидцем происшествия, просьба обратиться по адресу: улица Островского, 7, или по телефонам (3435)97-61-46 или (3435)97-62-59.

Напомним, в результате варии водитель мотоцикла 1993 года рождения получил травму живота, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом кисти. Он был госпитализирован. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден во дворе дома на улице Фрунзе, 31. Им оказался мужчина 1984 года рождения. В отношении него было возбуждено административное производство.

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Нижний Тагил
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