В Нижнем Тагиле в ДТП с пассажирским автобусом пострадал годовалый ребёнок

В Нижнем Тагиле в ДТП с пассажирским автобусом пострадал годовалый ребёнок

Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля «Toyota OPA», пострадал годовалый ребёнок, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Нижнего Тагила.

Авария произошла 18 августа на Черноисточинском шоссе в 20.35 часов.

Водитель «Тойоты», 1982 года рождения двигался по прямой и врезался во впереди стоящий пассажирский автобус «ПАЗ», который ехал по маршруту № 34 «ГГМ-Рудник».

В числе пассажиров оказался годовалый ребёнок в коляске, он был пристёгнут ремнём.

Из-за удара коляска перевернулась вместе с мальчиком.

На место происшествия срочно были вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Мальчика вместе с мамой доставили в больницу. С диагнозом ушиб мягких тканей лица, он был отправлен домой на амбулаторное лечение.

Оба водителя в момент ДТП были трезвы, однако в 2020 году уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил ПДД.

ДТП
Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, что в начале августа в Екатеринбурге 13 мальчик на скутере попал в ДТП, он столкнулся с иномарками.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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