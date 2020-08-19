В Нижнем Тагиле в ДТП с пассажирским автобусом пострадал годовалый ребёнок

Авария произошла 18 августа на Черноисточинском шоссе в 20.35 часов.
Водитель «Тойоты», 1982 года рождения двигался по прямой и врезался во впереди стоящий пассажирский автобус «ПАЗ», который ехал по маршруту № 34 «ГГМ-Рудник».
В числе пассажиров оказался годовалый ребёнок в коляске, он был пристёгнут ремнём.
Из-за удара коляска перевернулась вместе с мальчиком.
На место происшествия срочно были вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Мальчика вместе с мамой доставили в больницу. С диагнозом ушиб мягких тканей лица, он был отправлен домой на амбулаторное лечение.
Оба водителя в момент ДТП были трезвы, однако в 2020 году уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил ПДД.
Напомним, что в начале августа в Екатеринбурге 13 мальчик на скутере попал в ДТП, он столкнулся с иномарками.