В Нижнем Тагиле пенсионерка-велосипедистка попала в ДТП и получила перелом

В Нижнем Тагиле пенсионерка-велосипедистка попала в ДТП и получила перелом

Сегодня, 21:00ПроисшествияPhoto: АН "Между строк"
21 августа в поселке Северный в Нижнем Тагиле произошла авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля, сообщает АН «Между строк».

Как сообщили изданию в отделе пропаганды ГИБДД, 36 летняя женщина на ВАЗ-2114 в районе улицы Щорса, 11 допустила наезд на 71-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в тот момент, когда пенсионерка начала поворачивать налево, чтобы заехать в квартал.

В результате велосипедистка получила перелом руки и была госпитализирована.

19 августа на Тагилстрое «Лада-Гранта» сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы и переломом лодыжки.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтппереломНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы