Действие одной серии «Американской истории ужасов» разворачивается в Екатеринбурге

7 ноября зрители сериала «Американская история ужасов» во время просмотра девятой серии восьмого сезона могли заметить, что действие разворачивается в Екатеринбурге. Согласно сюжету, ведьмы в подвале дома Ипатьевых пытаются спасти последнего императора Николая II Романова. На 20 минуте серии на экране появляется надпись «Yekaterinburg. 17 july. 1918», сообщает Znak.com.