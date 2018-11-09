Действие одной серии «Американской истории ужасов» разворачивается в Екатеринбурге
Сегодня, 22:13ОбществоФото: Romanov Empire - Империя Романовых
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Девятая серия восьмого сезона сериала «Американская история ужасов» снята в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
7 ноября зрители сериала «Американская история ужасов» во время просмотра девятой серии восьмого сезона могли заметить, что действие разворачивается в Екатеринбурге. Согласно сюжету, ведьмы в подвале дома Ипатьевых пытаются спасти последнего императора Николая II Романова. На 20 минуте серии на экране появляется надпись «Yekaterinburg. 17 july. 1918», сообщает Znak.com.
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Семья Николая II была расстреляна в Екатеринбурге в доме Ипатьевых в ночь на 17 июля 1918 года.
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