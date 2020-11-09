«Как в Керчи»: свердловская полиция ищет угрожавшего массовым расстрелом на вокзалах

Информация о предстоящем теракте появилась в паблике «ЧП Нижний Тагил» в группе во «ВКонтакте». О нем написал пользователь Андрей Архипов, сообщив администраторам группы, что собирается устроить «бойню на вокзале, как в Керчи» за отца Сергия. Кроме того, мужчина заявил, что уже приобрел оружие за 60 тысяч рублей и мечтает быть знаменитым.