«Как в Керчи»: свердловская полиция ищет угрожавшего массовым расстрелом на вокзалах

«Как в Керчи»: свердловская полиция ищет угрожавшего массовым расстрелом на вокзалах

Сегодня, 14:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Полицейские Свердловской области проверяют информацию о готовящемся массовом расстреле на одном из вокзалов региона. Об этом сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Информация о предстоящем теракте появилась в паблике «ЧП Нижний Тагил» в группе во «ВКонтакте». О нем написал пользователь Андрей Архипов, сообщив администраторам группы, что собирается устроить «бойню на вокзале, как в Керчи» за отца Сергия. Кроме того, мужчина заявил, что уже приобрел оружие за 60 тысяч рублей и мечтает быть знаменитым.

Мужчина написал, что его зовут Юрий Галлямов и именно он был задержан в сентябре 2020 года за ложные сообщения о минировании Храма-на-Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря.

По словам Горелых, сотрудники уголовного розыска уже приступили к проверке. Так как территории железнодорожных вокзалов относятся к компетенции транспортной полиции, поиск подозреваемого будет проводиться во взаимодействии с ними.

Подобные страшилки мог распространить, на мой взгляд, либо человек с отклонениями в психическом состоянии здоровья, либо тот, у кого наступила очередная фаза осеннего обострения, говорит Горелых.

Он отмечает, что с такими вещами шутить не стоит, потому что слишком часто происходят трагедии с массовой гибелью людей.

Напомним, 8 октября в Нижнем Тагиле безработный мужчина заявил о том, что он заминировал жилой дом для того, чтобы проверить как работают полицейские.

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