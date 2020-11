«Как в Керчи»: свердловская полиция ищет угрожавшего массовым расстрелом на вокзалах

Полицейские Свердловской области проверяют информацию о готовящемся массовом расстреле на одном из вокзалов региона. Об этом сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Информация о предстоящем теракте появилась в паблике «ЧП Нижний Тагил» в группе во «ВКонтакте». О нем написал пользователь Андрей Архипов, сообщив администраторам группы, что собирается устроить «бойню на вокзале, как в Керчи» за отца Сергия. Кроме того, мужчина заявил, что уже приобрел оружие за 60 тысяч рублей и мечтает быть знаменитым. Мужчина написал, что его зовут Юрий Галлямов и именно он был задержан в сентябре 2020 года за ложные сообщения о минировании Храма-на-Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря. По словам Горелых, сотрудники уголовного розыска уже приступили к проверке. Так как территории железнодорожных вокзалов относятся к компетенции транспортной полиции, поиск подозреваемого будет проводиться во взаимодействии с ними. Подобные страшилки мог распространить, на мой взгляд, либо человек с отклонениями в психическом состоянии здоровья, либо тот, у кого наступила очередная фаза осеннего обострения, говорит Горелых. Он отмечает, что с такими вещами шутить не стоит, потому что слишком часто происходят трагедии с массовой гибелью людей. Напомним, 8 октября в Нижнем Тагиле безработный мужчина заявил о том, что он заминировал жилой дом для того, чтобы проверить как работают полицейские. «Проверил самых быстрых полицейских на свете». В Тагиле безработный «заминировал» дом

