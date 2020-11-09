Уральцы с начала года задолжали за газ более 200 миллионов рублей

По словам генерального директора группы компаний «ГАЗЭКС» Валерия Боровикова, газовое хозяйство Свердловской области готово к отопительному сезону на 100%. Для этого было потрачено более 115 миллионов рублей. Он призывает потребителей вовремя оплачивать счета для того, чтобы реализовывать больше проектов по модернизации газового хозяйства и строительству новых сетей.