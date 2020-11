Уральцы с начала года задолжали за газ более 200 миллионов рублей

По состоянию на 1 ноября задолженность физических лиц за газ составляет почти 218 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Из этой суммы 88,7 миллионов просрочены более, чем на два месяца. По сравнению с тем же периодом 2019 года, сумма просроченной задолженности выросла на 14 миллионов рублей. Самая сложная ситуация складывается в Западном округе, там потребители задолжали за газ 43 миллиона рублей. Жители Горнозаводского округа накопили долг в 24 миллиона. На третьем месте — абоненты из Южного округа, они должны за газ 15,6 миллионов рублей, а жители Северного округа — 6,2 миллионов рублей. Предприятия ЖКХ Свердловской области задолжали за транспортировку газа 77 миллионов рублей, это на 10 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. По словам генерального директора группы компаний «ГАЗЭКС» Валерия Боровикова, газовое хозяйство Свердловской области готово к отопительному сезону на 100%. Для этого было потрачено более 115 миллионов рублей. Он призывает потребителей вовремя оплачивать счета для того, чтобы реализовывать больше проектов по модернизации газового хозяйства и строительству новых сетей. Напомним, ОА «ГАЗЭКС» не смогло оспорить штраф в сумме 31 миллион рублей за отключение газа в Нижнем Тагиле за долги. ГАЗЭКС не смогло оспорить многомиллионный штраф за отключение газа в Нижнем Тагиле

