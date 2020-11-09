Уральцы с начала года задолжали за газ более 200 миллионов рублей

Уральцы с начала года задолжали за газ более 200 миллионов рублей

Сегодня, 11:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
По состоянию на 1 ноября задолженность физических лиц за газ составляет почти 218 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Из этой суммы 88,7 миллионов просрочены более, чем на два месяца. По сравнению с тем же периодом 2019 года, сумма просроченной задолженности выросла на 14 миллионов рублей.

Самая сложная ситуация складывается в Западном округе, там потребители задолжали за газ 43 миллиона рублей. Жители Горнозаводского округа накопили долг в 24 миллиона. На третьем месте — абоненты из Южного округа, они должны за газ 15,6 миллионов рублей, а жители Северного округа — 6,2 миллионов рублей.

Предприятия ЖКХ Свердловской области задолжали за транспортировку газа 77 миллионов рублей, это на 10 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

По словам генерального директора группы компаний «ГАЗЭКС» Валерия Боровикова, газовое хозяйство Свердловской области готово к отопительному сезону на 100%. Для этого было потрачено более 115 миллионов рублей. Он призывает потребителей вовремя оплачивать счета для того, чтобы реализовывать больше проектов по модернизации газового хозяйства и строительству новых сетей.

Напомним, ОА «ГАЗЭКС» не смогло оспорить штраф в сумме 31 миллион рублей за отключение газа в Нижнем Тагиле за долги.

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