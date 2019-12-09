В Нижнем Тагиле прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

Мероприятие проходило возле памятника Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы. В нем принял участие глава города Владислав Пинаев, руководители совета ветеранов и других общественных учреждений, педагоги и учащиеся образовательных учреждений, а также жители Тагилстроевского района.

Мероприятие началось с гимна России, а затем выступил Владислав Пинаев.

Тагильчане внесли весомый вклад в ратные и трудовые победы нашего государства, 35 имен героев высечены на этом памятнике. Важно, чтобы молодежь не забывала о тех, кто прославил своим подвигом Нижний Тагил. Я всех поздравляю с замечательным праздником. Подвиг Героев Отечества достоин памяти и всеобщего уважения, сказал он.

С поздравлением также выступили председатель городского совета ветеранов Владимир Свистунов и полный кавалер ордена Трудовой Славы Валентина Шерсткова. Они призвали помнить не только героев, получивших награды, но и тех, кто своими трудами прославил Нижний Тагил.

Чтобы стать героем не надо делать ничего сверхъестественного, нужно просто любить свое дело, свой город, людей вокруг, и жить ради этого, отметила Валентина Яковлевна.