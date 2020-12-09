Ежемесячные выплаты из материнского капитала автоматически продлены до 1 марта 2021

Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно подать дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также по предварительной записи в управлении ПФР или МФЦ. При первом обращении нужно предоставить данные о доходах за 12 месяцев, отсчет периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.