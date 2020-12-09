Свердловская область получит пять тысяч доз вакцины от коронавируса

Свердловская область получит пять тысяч доз вакцины от коронавируса

Сегодня, 15:44ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
10 декабря Свердловская область получит одну тысячу доз вакцины «Спутник-V». Еще около четырех тысяч привезут до конца декабря. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на заседании оперативного штаба региона.

По словам заместителя губернатора, 39 медицинских сестер обучены вакцинации от коронавирусной инфекции. 75% поступивших препаратов будут направлены для работников медучреждений. Остальные — правоохранителям и соцработникам.

Массовая вакцинация начнется в начале 2021 года. Планируется открыть 19 прививочных станций по всему региону. Будет организована бесплатная доставка добровольцев к месту прививки.

За первые два месяца будущего года власти планируют поставить вакцину большинству жителям Свердловской области. Будут использованы как препараты «Спутник-V», так и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Напомним, 4 декабря о появлении в Свердловской области боле 4,7 тысячи доз вакцины сообщал губернатор региона Евгений Куйвашев.

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