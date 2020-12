В Екатеринбурге еще раз перенесли судебное заседание по делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

Новой датой назначили 23 декабря. Причиной переноса названа болезнь обвиняемого, которая подтверждена документально. Суд начнется в 11 часов утра, сообщает пресс-служба суда Октябрьского района Екатеринбурга. По информации следствия, подсудимый потребовал взятку 10 миллионов с организации, которая выиграла конкурс на проведение работ. На предыдущем заседании он частично признал свою вину. Напомним, суд над Кызлсовым уже переносили из-за болезни обвиняемого на неопределенный срок. Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезни

