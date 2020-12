В Нижнем Тагиле определили подрядчика по благоустройству дворовых территорий

Благоустройством дворовых территорий в 2021 году займется ООО ГК «Уралстройкомплекс», сообщает пресс-служба администрации города.

С компанией заключат контракт в течение десяти дней. В соответствии с техзаданием, подрядчик должен отремонтировать дворы по улице Газетная, 87, 95, Космонавтов, 10 и Ермака, 46. Во дворах на улице Газетная будут установлены комплекс из пяти турникетов, шведской стенки и рукохода, несколько уличных тренажёров и велосипедная стойка. Для детей оборудуют детские игровые площадки. На территории в районе улиц Ермака и Космонавтов предусмотрен комплекс из семи турников, шведской стенки, лавки для пресса, турников для отжимания. Также во дворах обустроят детскую площадку и зону отдыха со скамьями. Во всех дворах установят новые урны, отремонтируют систему наружного освещения. Будут сделаны новые тротуары, парковки и проезды. Общая стоимость работ на объектах благоустройства составит 34,47 миллиона рублей. Деньги выделены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Также до конца года будут определены подрядные организации, которые реконструируют четыре общественные территории в Нижнем Тагиле: сквер за ДК «Юбилейный», лесопарковую зону «Пихтовые горы» (первый этап), площадь Танкостроителей в Дзержинском районе и «Аллею рандеву» около медицинского колледжа. Контракты планируют заключить до 21 декабря 2020 года. Напомним, в Нижнем Тагиле продолжают определять общественные территории для благоустройства в 2022 году. Рейтинговое голосование состоится с 12 по 25 января 2021 года. Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за любимые места отдыха

