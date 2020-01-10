Демидовская больница выплатит 200 тысяч родителям умершего из-за ошибки врача ребенка

Шестимесячная девочка умерла в 2017 году. Во время родов врачи поздно начали стимуляцию и поздно сделали кесарево сечение. У девочки началась асфиксия, все шесть месяцев, пока ребенок был жив, он провел в реанимации.

После родов, когда девочка была жива, родители подали иск о взыскании морального вреда. Экспертиза показала, что ребенку во время операции повредили спинной мозг. Когда девочка умерла, было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Родители девочки выиграли иск, им выплатили два миллиона рублей за травму, причиненную во время родов. В ходе рассмотрения уголовного дела врача, который вел роды, приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Родители подали еще один иск – на компенсацию за смерть ребенка, требуя выплатить им полтора миллиона рублей.

Удивило, что судья спрашивала: «Вы что, испытали еще какие-то дополнительные страдания с того момента, когда суд выносил первое решение о выплате вам двух миллионов?» рассказал юрист Вадим Каратаев.