Мэрия Екатеринбурга пожалуется в полицию на 66.ru за акцию «Улица разбитых фонарей»

10 января журналисты провели в сквере за оперным театром акцию «Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского», разместив там указатели с такой же надписью. После реконструкции сквера там постоянно разбивают фонари.

В мэрии назвали действия журналистов провокацией и сообщили, что подготовят заявление в правоохранительные органы для того, чтобы привлечь сотрудников издания к ответственности.