Мэрия Екатеринбурга пожалуется в полицию на 66.ru за акцию «Улица разбитых фонарей»
Сегодня, 20:01ОбществоФото: 66.ru
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Администрация Екатеринбурга планирует пожаловаться в полицию на портал 66.ru за установленные в сквере таблички «Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского», сообщает издание.
Сюжеты: Екатеринбург
10 января журналисты провели в сквере за оперным театром акцию «Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского», разместив там указатели с такой же надписью. После реконструкции сквера там постоянно разбивают фонари.
В мэрии назвали действия журналистов провокацией и сообщили, что подготовят заявление в правоохранительные органы для того, чтобы привлечь сотрудников издания к ответственности.
В редакции 66.ru пояснили, что не понимают претензий администрации. По их мнению, разбитые светильники стали символом бессилия мэра уральской столицы – таблички лишь отразили истинную ситуацию, а к разбитым фонарям издание отношения не имеет.
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