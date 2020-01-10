«Совдепию больше не надо». Мэр Нижнего Тагила отчитал чиновников за ледовые городки

Совдепию, простите меня, больше делать не надо в городе, лучше вообще ничего не делать. Сказать, что не будет у нас новогоднего городка — так получилось, денег нет, сказал Владислав Пинаев.

Также мэр Нижнего Тагила отметил, что в городе нет ответственных за строительство новогоднего городка. Через месяц планируется рассмотреть предложения по строительству ледового городка на следующий год. Ответственными назначены управление культуры и Центр развития туризма.

С этого года начнём готовиться к новогодней кампании. Мы должны привлекать сюда на новогодние праздники максимальное количество людей. За эту полутьму и постсоветские фигурки стыдно на самом деле, поделился Владислав Пинаев.

В этом году новогодние мероприятия совместят с началом освещения города современными светодиодными формами, включая подсветку фигур и украшения.

Мы должны сделать городок, достойный тагильчан, достойный города Нижний Тагил. Мы должны осветить город. Мы не Москва, у нас нет таких бюджетов, чтобы такие мероприятия проводить. Но сделать элементарно, красиво, достойно, не хуже, чем в столице Свердловской области, Екатеринбурге, — это в наших силах, отметил глава города.