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Директор школы №25 в Екатеринбурге уволилась
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор школы №25 в Екатеринбурге уволилась

Сегодня, 08:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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