В Екатеринбурге депутата вызвали на допрос по делу о протестах у Храма-на-Драме
Сегодня, 20:52ОбществоФото: Екатеринбургская гордума
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Депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева вызвали в следственный комитет на допрос по делу о протестах у Театра драмы, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Киселев рассказал, что отказался идти на допрос, договариваясь об этом по телефону со следователем. На это ему ответили, что ему вручат повестку. В каком статуе его пригласили явиться в СК, он не знает.
Депутат выступал против строительства храма в сквере за Театром драмы. Он также был в группе тех, кто защищал сквер и занимался подготовкой опроса для выбора другого места строительства.
Ранее повестку с вызовом на допрос получила волонтер штаба Навального в Екатеринбурге Полина Грейсман. Также житель Магнитогорска подал жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу того, что его посадили на 15 суток после протестов.
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