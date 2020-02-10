В Екатеринбурге депутата вызвали на допрос по делу о протестах у Храма-на-Драме

Киселев рассказал, что отказался идти на допрос, договариваясь об этом по телефону со следователем. На это ему ответили, что ему вручат повестку. В каком статуе его пригласили явиться в СК, он не знает.

Депутат выступал против строительства храма в сквере за Театром драмы. Он также был в группе тех, кто защищал сквер и занимался подготовкой опроса для выбора другого места строительства.