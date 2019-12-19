Участника протестов у Храма-на-Драме задержали в Кольцово и вызвали на допрос
Сегодня, 13:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Активиста из Екатеринбурга Айдара Исламова встретили у трапа самолета в Кольцово, чтобы вручить повестку с вызовом на допрос, об этом он написал в своем телеграм-канале «Скверные посиделки».
Сюжеты: Екатеринбург
Посмотрели паспорт и не захотели его сразу возвращать. По пути в здание аэропорта сотрудник сказал, что это «за экстремизм», а когда я спросил разрешения позвонить адвокату, сказал «звоните, пока есть возможность»,пишет активист.
Как сообщает интернет-издание Znak, Исламов является свидетелем по делу об организации массовых беспорядков в Театральном сквере Екатеринбурга, которые проходили из-за строительства Храма святой Екатерины.
Во время протестов в сквере активиста задержали и арестовали по решению суда на 10 суток, затем срок ареста сократили до пяти суток. После этого Исламов обратился в ЕСПЧ.
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