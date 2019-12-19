Участника протестов у Храма-на-Драме задержали в Кольцово и вызвали на допрос

Посмотрели паспорт и не захотели его сразу возвращать. По пути в здание аэропорта сотрудник сказал, что это «за экстремизм», а когда я спросил разрешения позвонить адвокату, сказал «звоните, пока есть возможность»,пишет активист.

Как сообщает интернет-издание Znak, Исламов является свидетелем по делу об организации массовых беспорядков в Театральном сквере Екатеринбурга, которые проходили из-за строительства Храма святой Екатерины.