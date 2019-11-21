Владимир Соловьев заявил, что жители Екатеринбурга должны заслужить храм

Это вопрос к жителям Екатеринбурга, потому что храм надо ещё заслужить. Чтобы у вас был кафедральный храм, город должен осознать, что он готов. Храм не дается просто так, это не только деньги — он свидетельствует о людях, о городе и об общине, рассказал Соловьев.

Телеведущий отметил, что многие его знакомые из Екатеринбурга выступают в поддержку строительства. Противники, по его словам, отвергают все, что делает власть, а также не приемлют церковь и религиозных людей вообще.

Также он сказал, что с точки зрения смысла, для строительства подходит Ельцин Центр. Но решать этот вопрос нужно горожанам, которые во время опроса сделали свой выбор.