Владимир Соловьев заявил, что жители Екатеринбурга должны заслужить храм
Отвечая на звонок жителя Екатеринбурга в эфире радио «ВЕСТИ FM», Владимир Соловьев заявил, что жителям города нужно его заслужить, сообщает Ура.ру.
Это вопрос к жителям Екатеринбурга, потому что храм надо ещё заслужить. Чтобы у вас был кафедральный храм, город должен осознать, что он готов. Храм не дается просто так, это не только деньги — он свидетельствует о людях, о городе и об общине, рассказал Соловьев.
Телеведущий отметил, что многие его знакомые из Екатеринбурга выступают в поддержку строительства. Противники, по его словам, отвергают все, что делает власть, а также не приемлют церковь и религиозных людей вообще.
Также он сказал, что с точки зрения смысла, для строительства подходит Ельцин Центр. Но решать этот вопрос нужно горожанам, которые во время опроса сделали свой выбор.
Теперь остается смотреть, действительно ли они выбирали место или поддались манипуляциям людей, которым любой ценой нельзя допустить появление храма, считает Соловьев.