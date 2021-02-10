«Совет до любовь»: около 4,5 тысячи уральских семей получили знак отличия в 2020 году

«Совет до любовь»: около 4,5 тысячи уральских семей получили знак отличия в 2020 году

Сегодня, 12:17ОбществоPhoto: pixabay.com
В 2020 году в Свердловской области 4 450 семейных пар получили знак отличия «Совет да любовь» в рамках нацпроекта «Демография», сообщает департамент информполитики региона.

Он вручается семейным парам, которые прожили вместе не менее 50 лет. Оба супруга получают по пять тысяч рублей и знак отличия. С 2011 года награды получили более 52,5 тысячи семейных пар.

Это благодарность и поощрение за создание крепкой семьи, сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Из-за пандемии COVID-19 медали парам доставляли на дом социальные работники, при этом соблюдались все нормы безопасности.

Знак отличия «Совет да любовь» представляет собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами. В ее центре сверху расходящихся пучков лучей размещено выпуклое позолоченное изображение четырех гранатовых яблок с листьями. На оборотной стороне медали помещена надпись рельефными прописными буквами в три строки: «СОВЕТ», «ДА», «ЛЮБОВЬ».

Напомним, в 2020 году в Свердловской области 536 многодетных мам получили знак отличия «Материнская доблесть» за воспитание пятерых и более детей.

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