Суд признал недействующими постановление о нормативах ТКО для Нижнего Тагила

Апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Свердловского облсуда и признал недействующим постановление о нормативах накопления ТКО для многоквартирных домов Нижнего Тагила.

Тарифы для жителей частного сектора остались неизменными. Защитники смогли доказать в суде, что при измерениях, неправильно велся учет количества домов, пишет ИА «Все новости». Адвокат Марат Ганиев отметил, что такая ситуация сложилась не только в Нижнем Тагиле, а также в Заречном и Верх-Нейвинске. Региональная энергетическая комиссия может обжаловать решение Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга в течение 10 дней. Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре компании по замеру ТКО. По одной на каждое время года. В конце 2021 года результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.

