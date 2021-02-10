Суд признал недействующими постановление о нормативах ТКО для Нижнего Тагила

Суд признал недействующими постановление о нормативах ТКО для Нижнего Тагила

Сегодня, 14:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Свердловского облсуда и признал недействующим постановление о нормативах накопления ТКО для многоквартирных домов Нижнего Тагила.

Тарифы для жителей частного сектора остались неизменными. Защитники смогли доказать в суде, что при измерениях, неправильно велся учет количества домов, пишет ИА «Все новости».

Адвокат Марат Ганиев отметил, что такая ситуация сложилась не только в Нижнем Тагиле, а также в Заречном и Верх-Нейвинске.

Региональная энергетическая комиссия может обжаловать решение Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга в течение 10 дней.

Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре компании по замеру ТКО. По одной на каждое время года. В конце 2021 года результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.

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