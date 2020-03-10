Областное УФАС получило жалобы на аукцион по капремонту школы №85 Нижнего Тагила
ООО «КС-Строй» и ООО «Атлантикпро» подали жалобы в УФАС Свердловской области на аукционную документацию по капремонту школы № 85.
В своей жалобе «Атлантикпро» заявил, что документация закупки составлена с нарушением закона.
Аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки, что нарушает основополагающие принципы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, сообщается в обращении.
«КС-Строй» считает, что проектная документация частично отсутствует в составе документации о закупке, о чём написала в жалобе.
Обе жалобы должны были рассмотреть 4 марта, но на данный момент отчёта о проверке документации нет.
Отметим, что согласно протоколу конкурсной документации, 5 марта победителем стало ООО «Шамрок». За работу компания предложила 195 миллионов рублей.
Напомним, на ремонт школы было выделено 220 миллионов рублей. Из них 66 миллионов рублей — из городской казны, остальная сумма — из областной. Проектом предусмотрен ремонт фасада, кровли, подвальных и внутренний помещений, благоустройство территории и спортплощадки.