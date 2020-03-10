Областное УФАС получило жалобы на аукцион по капремонту школы №85 Нижнего Тагила

В своей жалобе «Атлантикпро» заявил, что документация закупки составлена с нарушением закона.

Аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки, что нарушает основополагающие принципы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, сообщается в обращении.

«КС-Строй» считает, что проектная документация частично отсутствует в составе документации о закупке, о чём написала в жалобе.

Обе жалобы должны были рассмотреть 4 марта, но на данный момент отчёта о проверке документации нет.

Отметим, что согласно протоколу конкурсной документации, 5 марта победителем стало ООО «Шамрок». За работу компания предложила 195 миллионов рублей.