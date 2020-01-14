Проект ремонта школы № 85 в Нижнем Тагиле до конца января пройдет госэкспертизу

Сейчас ожидаются результаты госэкспертизы по проекту капитального ремонта здания. Они должны быть готовы до конца января, затем будет объявлен конкурс по поиску подрядчика. На ремонт здания будет выделено 220 миллионов рублей. Из них 66 миллионов рублей — из городской казны, остальная сумма — из областной.

В проект включен ремонт фасада здания, кровли, подвала, всех внутренних помещений, обустройство спортивной площадки и благоустройство территории. На время ремонта дети переведены в школы №58 и №12. Капремонт здания планируют завершить в этом году.