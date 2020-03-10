Суд обязал снести автосалон над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге

10 марта Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, которое ранее принял свердловский арбитраж, касательно постройки на земле, где должна расположиться станция метро. По решению суда, ООО «Промавтосервис» должно в течение 30 дней снести построенное там здание, земельный участок будет возвращен муниципалитету.

Напомним, судебный процесс за землю длиться с 2019 года. Власти уральской столицы добивались возвращения в собственность земельного участка в районе перекрестка улиц 8 Марта — Большакова, под которым планируется построить станцию метро. Ранее этот участок был продан «Промавтосервису». Сейчас там находится автосалон. 6 декабря Арбитражный суд встал на сторону мэрии города в рассмотрении дела.