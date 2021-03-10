168 миллионов потратят энергетики на обновление сетей в свердловских городах

168 миллионов потратят энергетики на обновление сетей в свердловских городах

Сегодня, 19:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В течение 2021 года работники АО «Облкоммунэнерго» проведут реконструкцию воздушных и кабельных линий электропередач в свердловских населенных пунктах.

Таким образом, в селе Покровское будет заменено 6,7 километра линий электропередачи 0,4 кВ. Еще 13 миллионов рублей потребуются для обновления ВЛ-10 кВ в пионерлагере под Нижним Тагилом, на 5 миллионов рублей обновят 2,5 километра ВЛ-6 кВ в Алапаевске. В Полевском 3,3 миллиона рублей пойдет на реконструкцию 1,5 километра ЛЭП 6 кВ.

Также специалисты поработают с кабельными линиями электропередачи в Алапаевске, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Красноуфимске и Асбесте, сообщает Ура.ру. Планируется, что на обновление сетей будет потрачено 168 миллионов рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что на модернизацию подстанций и замену линий электропередач Нижнему Тагилу было выделено 74 миллиона рублей

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