TagilCity.ru попало в шорт-лист конкурса публикаций «Вместе Медиа. Онлайн» на Урале

Экспертное жюри «Вместе медиа. Онлайн» включило TagilCity.ru в шорт-лист претендентов на победу в конкурсе публикаций в Уральском федеральном округе. В списке оказались 39 конкурсных работ номинантов. Кроме Нижнего Тагила среди участников Тюмень, Тобольск, Екатеринбург, Челябинск, Ноябрьск и Салехард.

ИА TagilCity.ru заявилось с публикацией «Смерть и бахилы: истории об отношениях пациентов и врачей „скорой“ в Нижнем Тагиле» в номинацию «Большой материал». В статье раскрывается проблема взаимодействия сотрудников скорой помощи и пациентов. Журналист рассказывает о непонимании и претензиях к врачам от пациентов и наоборот, описывая как отрицательные, так и положительные моменты работы медиков. В шорт-лист попали также работы коллег из Нижнего Тагила: «Все новости Нижнего Тагила», ИА «Все новости», АН «Между строк», «Телекон». Проект «Вместе медиа» объединяет региональных медиаигроков, поддерживая качественный контент и этические стандарты. Участники вместе с опытными медийщиками в Москве и в регионах анализируют современные подходы создания журналистских материалов, обсуждают новые форматы и внедряют успешные алгоритмы работы в регионах. Организатором является Фонд независимого радиовещания. Проект был создан в 2002 году и задумывался как место общения российских радиожурналистов. С 2007 года активно начали взаимодействовать с обществом студенческих радиостанций. В 2015 году изменилось название проекта на «Вместе медиа», а год спустя добавился конкурс Вместе медиа. Онлайн». Ежегодно организаторы проекта «Вместе медиа» проводят разноплановые профессиональные медиасобытия в семи федеральных округах и on/off проекты в Москве. В Екатеринбурге фестиваль «Вместе Медиа. Урал» пройдет с 18 по 20 марта. В этом году на конкурс было подано 213 работ от 50 редакций из 15 городов.

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