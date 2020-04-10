В Нижнем Тагиле горожан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 10 апреля в Свердловской области вступил в силу указ губернатора Евгения Куйвашева о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле, находящихся на улице без уважительной причины граждан будут привлекать к административной ответственности. Сумма штрафа — от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Должностные лица могут быть наказаны на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.
Напомним, покидать жилье можно для обращения за неотложной медпомощью, для посещения аптеки и магазина, для выгула собак, а также для поездки на работу (в случае если организация входит в список предприятий, которые могут работать во время особого режима).
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