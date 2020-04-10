В Нижнем Тагиле горожан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле, находящихся на улице без уважительной причины граждан будут привлекать к административной ответственности. Сумма штрафа — от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Должностные лица могут быть наказаны на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.