Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку

Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку
Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку
Вчера, 23:03ОбществоФото: скриншот видео ТК "Четвертый канал"
Пенсионеры из Двуреченска вынуждены ждать автобус, сидя на картонке на бетонном уступке. Об этом сообщили местные жители.

Горожане, проживающие в поселке городского типа, жалуются на необорудованную остановку, сообщает ТК «Четвертый канал». По словам автора видео, третий год около остановки закрыто здание автостанции, однако автобусы отправляются регулярно. В результате пожилые люди должны ждать общественный транспорт, сидя на бетонном уступке.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что в округе отсутствуют лавки, а пенсионеры, представившиеся ветеранами войны, сидят на картонках.

Видео:ТК "Четвертый канал"

Напомним, в мае стало известно, что мэрия Екатеринбурга не признает непригодной для проживания квартиру пенсионера, в 15 метрах от которой построили высотку. Однако ранее Роспотребнадзор признал, что в помещении недостаточно света.

Материалы по теме:
Свердловская областьпенсионерыавтобусная остановкапоселокостановка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы