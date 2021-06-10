Сидят на бетоне: жители уральского поселка пожаловались на необорудованную остановку

Горожане, проживающие в поселке городского типа, жалуются на необорудованную остановку, сообщает ТК «Четвертый канал». По словам автора видео, третий год около остановки закрыто здание автостанции, однако автобусы отправляются регулярно. В результате пожилые люди должны ждать общественный транспорт, сидя на бетонном уступке.