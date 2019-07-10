Тагильчанин не мог получить медполис из-за того, что три года числился мертвым

В 2017 году тагильчанин обратился в страховую компанию за получением медполиса, где на время изготовления документа ему выдали временный полис. Однако через несколько дней компания отказала мужчине в получении полиса, поскольку по данным отдела ЗАГСа Тагилстроевского района мужчина числился умершим. Тагильчанин обратился в прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что в ЗАГСе имеются сведения о смерти человека, у которого такие же фамилия, имя и отчество. При этом в акте не указано место рождения умершего и паспортные данные по причине того, что паспорт не был предъявлен.

В региональном бюро судмедэкспертизы пояснили, что мужчина с такими же фамилией, именем и отчеством действительно скончался в 2014 году.