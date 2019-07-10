Тагильчанин не мог получить медполис из-за того, что три года числился мертвым
51-летний житель Нижнего Тагила не мог получить полис ОМС из-за того, что числился умершим с 2014 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В 2017 году тагильчанин обратился в страховую компанию за получением медполиса, где на время изготовления документа ему выдали временный полис. Однако через несколько дней компания отказала мужчине в получении полиса, поскольку по данным отдела ЗАГСа Тагилстроевского района мужчина числился умершим. Тагильчанин обратился в прокуратуру.
В ходе проверки было установлено, что в ЗАГСе имеются сведения о смерти человека, у которого такие же фамилия, имя и отчество. При этом в акте не указано место рождения умершего и паспортные данные по причине того, что паспорт не был предъявлен.
В региональном бюро судмедэкспертизы пояснили, что мужчина с такими же фамилией, именем и отчеством действительно скончался в 2014 году.
После прокурорской проверки было установлено, что организация не имела права не выдать тагильчанину полис обязательного медицинского страхования, поскольку работодатель выплачивал за него все необходимые отчисления. В итоге мужчина был внесен в Единый регистр застрахованных лиц и получил медполис.